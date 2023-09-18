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Эксперт назвал небеспочвенной информацию о возможном госперевороте в Грузии

Эксперт Лорткипанидзе: информация о возможном госперевороте в Грузии небеспочвенная
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Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Сообщения о возможном государственном перевороте в Грузии небеспочвенные, считает директор грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. Об этом он рассказал «Известиям» 18 сентября.

«Информация о возможном государственном перевороте, которая была озвучена официальными представителями службы государственной безопасности, является небеспочвенной. Почему? Потому что скоро Грузия должна встать перед выбором: она или получает статус кандидата члена Евросоюза, или ей отказывают. И для любых возможных продолжений политических событий сценарий, который основывается на государственном перевороте, совершенно правдоподобен», — сказал эксперт.

Лорткипанидзе обратил внимание на то, что в сводке от представителей службы государственной безопасности точно указываются все те личности, которые могут стоят за готовящимся переворотом.

«Эту информацию общественность воспринимает с тревогой», — отметил он.

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Ранее в этот день служба государственной безопасности республики сообщила, что группа заговорщиков планирует устроить в Грузии государственный переворот и насильственно сменить власть. Утверждается, что авторы плана — экс-замглавы МВД Георгий Лорткипанидзе, телохранитель бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

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