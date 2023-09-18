ЦБ спрогнозировал рост годовой инфляции в ближайшие месяцы

Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил на своем сайте Центробанк РФ.

«Согласно прогнозу, она составит 6,0–7,0% в 2023 году, затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении.

В ЦБ РФ отметили, что наиболее заметно подорожали зависимые от импорта категории товаров: техника, электроника и автомобили. Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин, а на овощи и фрукты рост цен замедлился. Подешевели и некоторые услуги туризма и транспорта.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что ряд российских банков увеличит ставки по сберегательным продуктам. Так, о своем решении «Известиям» сообщили банки: ВТБ, «Открытие», ДОМ.РФ и Росбанк. Другие участники рынка обещали в скором времени актуализировать свои предложения.

В тот же день Центробанк объявил о своем решении повысить ключевую ставку до 13% годовых. Свое решение он обосновал высоким инфляционным давлением в российской экономике и необходимостью выйти в показатель 4% годовой инфляции.