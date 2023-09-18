Один человек пострадал при ДТП с участием пяти автомобилей в Москве

Один человек пострадал в результате аварии с участием пяти легковых автомобилей на юге Москвы. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба столичного управления МВД в Telegram-канале.

Массовое ДТП произошло на улице Поляна в районе дома № 3. По данным ведомства, 32-летний водитель Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с рядом машин.

В распоряжении «Известий» имеются кадры с места происшествия. На записи видно, что в результате аварии движение на участке дороги затруднено.

По данным Telegram-канала Mash, в аварию попали иномарки Nissan, Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее, 16 сентября, крупное ДТП с участием 10 авто произошло на юге столицы. Очевидцы аварии рассказали «Известиям» о происшествии и неадекватном поведении спровоцировавшего аварию мужчины.

Позднее стало известно, что участник массовой аварии избил пассажирку похожим на топорик предметом. Женщину госпитализировали. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.