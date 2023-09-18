Вашингтон освободил пятерых иранских заключенных в рамках сделки с Тегераном

Вашингтон в рамках сделки с Тегераном освободил пятерых иранских заключенных, содержащихся в тюрьмах США, двое из них уже прибыли в столицу Катара. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил иранский телеканал PressTV со ссылкой на источники.

Из пяти помилованных иранцев двое отправятся из Дохи в Тегеран, третий воссоединится со своей семьей в третьей стране, еще двое останутся в США по их просьбе, уточняется в материале.

«После успешных командных усилий пятеро невинных иранских соотечественников, находящихся в американских тюрьмах, будут сегодня освобождены, а двое из них въедут в Тегеран через Доху», — приводит PressTV заявление постоянного представителя Ирана в Вене Казем Гарибабади.

Обмен заключенными между Ираном и США был осуществлен благодаря соглашению между двумя странами, достигнутому при посредничестве Дохи.

Ранее в этот день стало известно, что катарский самолет, на борту которого находятся пятеро американцев иранского происхождения, покинул Тегеран в рамках обмена пленными. Кроме того, в рамках соглашения Южная Корея разблокировала $6 млрд активов Ирана, которые уже поступили в банки Дохи.

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что договоренности по обмену заключенными между США и Ираном были достигнуты после согласия США не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд. Указывалось также, что в США выразили надежду, что обмен пленными будет способствовать развитию дипломатического диалога между странами, направленного на введение ограничений на ядерные программы Ирана.