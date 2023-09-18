Новый резидент ОЭЗ «Томск» построит корпус-лабораторию за 29 млн рублей

Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» намерен построить лабораторно-производственный корпус для изготовления систем машинного зрения. Об этом региональный департамент инвестиций сообщает 18 сентября в своем Telegram-канале.

Новым резидентом стало ООО «Технологии машинного зрения». Он планирует вложить в строительство 28,7 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 20 новых рабочих мест.

«Компанией планируется строительство лабораторно-производственного корпуса площадью 300 кв. м для размещения производства систем машинного зрения, измерителей диаметра и эксцентричности, комплексов для контроля качества бронированного кабеля, изоляции, контроля толщины», — говорится в сообщении департамента.

Как уточняет РИА «Томск», «Технологии машинного зрения» стали 40-м резидентом ОЭЗ «Томск». Соглашение с компанией было подписано 15 сентября 2023 года.