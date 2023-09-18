Лавров выразил надежду на продолжение слаженной работы РФ и КНР на ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что слаженная работа России и Китая продолжится на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН и саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом он заявил 18 сентября на встрече с главой МИД КНР Ван И.

«Я уверен, что наша слаженная работа продолжится в ходе этих форумов и позволит обеспечить их результат, который будет отвечать чаяниям всех членов мирового сообщества», — отметил глава российского МИДа.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч.

Ван И находится с визитом в РФ. С 18 по 21 сентября он примет участие в российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

12 сентября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином высоко оценил уровень двусторонних отношений стран. Глава государства добавил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.