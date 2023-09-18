Проверки готовности к отопительному сезону начались в Алтайском крае

В Алтайском крае завершается подготовка жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме. Плановые проверки муниципалитетов стартовали в понедельник, 18 сентября, сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

Плановые проверки проводят сотрудники Ростехнадзора. Ожидается, что они продлятся до 15 ноября.

В краевом минстрое отмечают, что в целом подготовка объектов ЖКХ ведется согласно графику. Из 69 муниципальных образований работы выполнены в 60.

«Отдельное внимание в период подготовки уделяется наличию твердого топлива. Сейчас законтрактовано 84% общей потребности в угле на отопительный период, это 536 тыс. т. Суммарный запас угля на угольных площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляет 132 тыс. т — 101% от нормативного запаса», — рассказал замминистра Станислав Цыро.

Создается и резервный запас топлива. В этом году он составит порядка 70 тыс. т.

Как уточняет altapress.ru, по результатам подготовки объектов ЖКХ муниципальное образование должно получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.