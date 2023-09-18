Экс-проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара подтвердила свой уход из вуза

Бывший проректор НИУ «Высшая школа экономики», старший директор по взаимодействию с органами власти ВШЭ Валерия Касамара в комментарии «Известиям» в понедельник, 18 сентября, подтвердила свой уход из вуза.

«Да, я покинула Высшую школу экономики, да», — сказала она.

Ранее в этот день в соцсетях появилась информация об увольнении Касамары из НИУ ВШЭ. На сайте высшего учебного заведения по ссылке из поиска сотрудников вуза страница выдает ошибку.

С ноября 2018 года до октября 2021-го она занимала пост проректора ВШЭ и занималась работой со студентами. С октября 2021 года года Касамара была директором Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ. Сам Институт прикладных политических исследований был расформирован еще в июне.