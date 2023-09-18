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Сопровождающие Лаврова на ГА ООН российские журналисты получили визы США

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Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
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Российские журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, получили визы США, сообщили 18 сентября в ведомстве.

«Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на Генассамблею, получили визы», — приводит сообщение «РИА Новости».

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч.

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Ранее, 7 сентября, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, заявил, что не все члены делегации РФ получили визы для поездки на Генассамблею ООН. Россия призвала американскую сторону не повторять случай с невыдачей или задержкой выдачи разрешений для освещения мероприятия.

До этого, 23 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским журналистам не выдают визы США для полета с Лавровым на заседание Совета Безопасности ООН. По ее словам, такое действие — «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо». Разрешения на въезд в страну журналисты не получили.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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