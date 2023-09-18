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Эксперт спрогнозировал рост стоимости нефти Brent осенью

Bloomberg сообщило о влиянии РФ на рынок нефти: Шнейдерман спрогнозировал цены
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Фото: Global Look Press/Han Yan
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Альянс двух крупнейших производителей нефти — Саудовской Аравии и РФ — оказывает влияние на рынок нефти, цена энергоресурса продолжает расти, написало Bloomberg. Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман оценил влияние решений двух стран, а также спрогнозировал стоимость Brent осенью. Как он рассказал «Известиям» 18 сентября, цена Brent может находиться в диапазоне $90–100 за баррель.

«Решения России и Саудовской Аравии могут оказать существенное воздействие на стоимость нефти. Обычно, когда эти две страны соглашаются на сокращение добычи, это приводит к уменьшению предложения на мировом рынке, что, в свою очередь, может поднимать цены на нефть», — объяснил эксперт.

По его словам, осенью можно ожидать, что цена Brent будет продолжать расти, учитывая повышенный спрос на энергоносители в зимний период и постепенное восстановление мировой экономики.

«На этой неделе рост может составить до 5% под воздействием текущих факторов и геополитических событий. Возможно закрепление цены на нефть Brent в диапазоне $90–100 за баррель», — заключил Шнейдерман.

Согласно данным сайта ICE, 18 сентября на 18:34 мск стоимость Brent достигла $94,86.

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Ранее, 30 июня, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что если в США не будет рецессии, то стоимость нефти преодолеет барьер в $100. При этом, по его словам, в случае развития опережающими темпами экономик Индии и Китая осенью цена может достичь $120 за баррель.

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