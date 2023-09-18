Российский борец вольного стиля Садулаев впервые с 2017 года проиграл бой на ЧМ

Российский борец, двухкратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 18 сентября.

Отмечается, что Садулаев не смог завершить схватку из-за травмы шеи.

В полуфинале россиянин уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову со счетом 2:9. В четвертьфинале Тажудинов победил американского борца Кайла Снайдера со счетом 11:0.

Садулаев ранее также встречался со Снайдером. Именно ему он проиграл в финале чемпионата мира 2017. На следующий год в финале мирового первенства россиянин добился реванша. После этого в августе 2021 года на Олимпиаде в Токио он снова победил американца со счетом 6:3 и выиграл олимпийское золото. Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом.

Позднее, в октябре того же года Садулаев снова одержал победу над Снайдером в весовой категории до 97 кг, завоевав золотую медаль чемпионата мира в Осло.