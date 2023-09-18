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СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Spiegel: МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов главы МИД Германии Анналены Бербок, назвавшей председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщила 18 сентября газета Spiegel со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

«Сначала министр иностранных дел Бербок назвал президента Китая Си [Цзиньпина] диктатором, а затем посла Германии вызвали в МИД Пекина», — сказал дипломат.

Он отметил, что правительство Китая расценивает данное заявление как открытую политическую провокацию.

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Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором 15 сентября во время интервью в эфире телеканала Fox News. На вопрос о том, как она видит конец украинского конфликта, глава МИД ФРГ ответила, что Украина должна победить, иначе победа России станет «знаком для диктаторов мира», например для председателя КНР.

Китай и Германия являются важными торговыми партнерами. В данный момент Германия зависит от спроса Китая на немецкую продукцию. Замедляющийся спрос на китайском рынке стал одной из причиной падения немецкой экономики, сообщила эксперт Ольга Беленькая в интервью «Известиям» 4 сентября.

Несмотря на это, Германия призывает мир бороться с Китаем. Так, 22 августа Бербок заявила, что политика Китая становится всё более агрессивной, что подчеркивает важность для Австралии и других стран Тихоокеанского региона начала сотрудничества с Германией.

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