Первый фиджитал-центр планируют возвести в Пскове

В Пскове объявили о поиске подрядчика на строительство первого в городе фиджитал-центра — спорткомплекса с зоной для занятия киберспортом. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Под строительство выбран участок на пересечении улиц Инженерной и Юности. Подрядчику предстоит оборудовать поле для мини-футбола, площадку для стритбола, зону для занятий воркаутом, а также построить модульное административно-бытовое здание, площадку под трибуны. Сдать объект планируется к 1 октября 2024 года.

Как уточняет Псковская лента новостей, максимальная стоимость контракта составит 17,35 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Стройтехнадзор».

Фиджитал-центры — спортивные площадки с единым гармоничным пространством для занятий классическими видами спорта и киберспортом. Оно включает в себя спортплощадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности.