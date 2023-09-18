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Американист предрек резкое ухудшение отношений Европы и США при победе Трампа

Американист Дудаков: Трамп может переложить на Европу ответственность за Украину
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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В случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа отношения Соединенных Штатов и Европы резко ухудшатся. Кроме того, возможно, что Трамп переложит на европейцев всё, что касается ответственности за Украину, и выведет из него Америку. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 18 сентября высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью агентству Bloomberg заявила, что Европа будет лучше подготовлена к возможному возвращению к власти Трампа по итогам выборов главы государства 2024 года, чем в 2016-м.

Как заметил Дудаков, опасения Бербок вполне очевидны, однако подготовиться к этому лидеры европейских стран могут только морально и никак иначе, поскольку Европа зависит от США как экономически, так и военно-технически.

«При этом я бы не сказал, что эпоха правления действующего президента США Джо Байдена отношения с Европой стали совсем уж радостными. Многие противоречия пытаются как-то «замести под ковер», но при этом они сохраняются. Американцы зарабатывают на проблемах европейцев — переносят к себе производство из Европы, вполне возможно взорвали «Северные потоки» и так далее», — отметил политолог.

Если же к власти в США придет Трамп, то, по его мнению, отношения с Европой резко ухудшатся, в том числе на публичном уровне.

«Я допускаю, что он просто-напросто переложит на европейцев всё, что касается ответственности за Украину, а Америку из этого конфликта выведет», — подытожил Дудаков.

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Накануне Трамп заявил, что Украина могла бы избежать эскалации конфликта с Россией, согласившись отказаться от части территорий. Он отметил, что если бы киевские власти пошли на такую сделку, удалось бы спасти жизни военных и мирных жителей, а также сохранить страну.

Кроме того, Трамп не раз утверждал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году за сутки бы урегулировал украинский конфликт.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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