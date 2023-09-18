Эксперт назвал существенной для западных компаний заблокированную в РФ прибыль

Зарубежные компании, включенные в список недружественных, получили более $18 млрд прибыли за 2022 год на рынке РФ, однако эти средства остаются заблокированными в России, сообщила газета Financial Times (FT) 18 сентября. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «Известиям» 18 сентября, что это достаточно существенная сумма.

«Это достаточно крупная сумма, если учитывать, что объем средств компаний из недружественных стран, которые заблокированы на счете типа С, по некоторым оценкам, достигает 600 млрд рублей, то есть чуть более $10 млрд», — сказал он.

Согласно информации FT, общие потери от выхода или приостановки деятельности в РФ только европейских компаний из недружественных стран оцениваются примерно в €100 млрд, отметил эксперт.

«То есть сумма «застрявшей» прибыли, которую приводит FT, выглядит весьма существенной для западных компаний», — заключил Леснов.

Еще в октябре прошлого года Центр стратегических разработок сообщил, что иностранные компании, ограничившие деятельность в России или заявившие об уходе с российского рынка, потеряли от $200–240 млрд.