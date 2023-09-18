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Дело возбудили после наезда авто с пьяным водителем на подростка в Териберке

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В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Териберки, который сел за руль пьяным, сбил девочку-подростка и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Би-порт» сообщили в региональной прокуратуре.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия»).

«Девочка с тяжелыми телесными повреждениями находится в коме. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста», — прокомментировали информагентству в УМВД России по Мурманской области.

Авария произошла вечером 14 сентября на улице Комсомольской. Водитель Great Wall выехал на обочину, сбил двигавшуюся навстречу 15-летнюю девочку, а затем скрылся с места ДТП. Девушку в бессознательном состоянии обнаружили проезжавшие мимо туристы. Они обратили внимание на собаку, которая не бросила хозяйку и ждала на обочине. Возле пострадавшей были обнаружены фрагменты бампера и фары.

Вскоре водитель авто был установлен. Им оказался 49-летний житель Териберки, медосвидетельствование показало, что он был пьян.

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