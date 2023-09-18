МИД РФ призвал взвешивать риски при планировании заграничных поездок

Россиянам следует взвешивать все возможные риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 сентября на сайте МИД РФ.

«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — отмечает ведомство.

Кроме того, граждан предупредили, что при пересечении границы они добровольно передают себя под иностранную юрисдикцию, после чего обязуются соблюдать законы и нормы этого государства.

Таким образом представители дипведомства отреагировали на разъяснения Еврокомиссии к ранее введенному запрету на ввоз товаров российского происхождения. Данный шаг со стороны Европейского союза (ЕС) российский МИД рассматривает как стремление возвести в Европе новый железный занавес, указано в сообщении.

Отмечается, что для помощи россиянам, оказавшимся в затруднительном положении за рубежом, непрерывно работают оперативные дежурные департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что ЕС ведет работу над 12-м пакетом санкций в отношении РФ. По словам источников, новый пакет санкций может включать запрет на продажу алмазов и позволит передавать прибыль, полученную от замороженных активов Банка России, в качестве помощи Украине.

До этого, 7 сентября, сообщалось, что Европейская комиссия до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. В Брюсселе отмечали, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС или какие именно рестрикции могут быть введены против Москвы.

В конце августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские политики не хотят признавать провал антироссийских санкций. По его мнению, причиной такого поведения является то, что в таком случае тем, кто ввел ограничения, придется уйти в отставку. Сийярто считает, что именно санкции мешают ЕС приблизиться к миру на Украине.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.