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Эксперт оценил возможное улучшение условий погашения просроченных кредитов в РФ

В РФ улучшат условия погашения кредитов: эксперт Лопатин рассказал о последствиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России решили улучшить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такие поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в правительстве. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин объяснил «Известиям» 18 сентября, что будет после введения изменений.

«Эта мера в теории направлена на защиту интересов заемщиков, особенно в случае наличия достаточно длительной просрочки, при которой все выплаты зачастую идут на погашение штрафов и пеней», — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что отдельные банки могут адаптироваться под новые условия, увеличив сумму неустоек и иных платежей, в результате чего они будут накапливаться быстрее, чем при действующих правилах, и итоговая сумма всех платежей по обслуживанию кредитов для отдельных категорий заемщиков может и не измениться.

«И хотя законодательно существуют ограничения на общую сумму штрафных санкций, банки зачастую достаточно успешно и вполне легально их обходят», — уточнил он.

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Ранее 18 сентября сообщалось, что Центробанк поддержал законопроект. В ЦБ подчеркнули, что выступают за регулирование, которое снижает долговую нагрузку заемщика и облегчает ему возможность исполнения обязательств в сложных жизненных ситуациях.

Как писали «Известия» 6 сентября, в стране после повышения ключевой ставки ЦБ подскочил спрос на потребительские кредиты. Так, в крупнейших банках выдачи займов увеличились в среднем на 20–50%.

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