Восемь новых машин скорой помощи поступили в Рязанскую область

В Рязанскую область поступили восемь новых машин скорой медпомощи на базе автомобиля «Газель». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Все восемь новых машин оснащены необходимым медицинским оборудованием и вскоре отправятся в районы области. В октябре пополним автопарк районов еще восемью новыми машинами», — рассказал Малков.

Семь из восьми поступивших автомобилей — класса В. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дефибрилляторами, электрокардиографами, реанимационными наборами и другим оборудованием. Восьмая машина — реанимационная, класса С, пишет 62INFO.ru.

Кареты скорой помощи распределят между учреждениями Клепиковского, Милославского, Михайловского, Ряжского, Рязанского, Сасовского и Шацкого районов, реанимобиль поступит в Скопинский район.