Вооруженный мужчина пытался прорваться в школу в Нижнем Новгороде

Вооруженный мужчина попытался прорваться в школу № 800 в Нижнем Новгороде, сообщил 18 сентября Telegram-канал Mash.

Охрана своевременно нажала тревожную кнопку и заперла двери. После чего прибыли сотрудники Росгвардии и скрутили мужчину.

Как отмечается в сообщении, при себе у злоумышленника был пистолет.

Ранее, 11 сентября, в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области вооруженный кухонным ножом 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых. Пострадавших среди несовершеннолетних не было. В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).