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В Донецке мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

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Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
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В Петровском районе города Донецка в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» пострадал мужчина 1991 года рождения, сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе по улице Вельяминова получил ранение мужчина 1991 года рождения», — рассказал он.

Ранее в этот же день появилась информация, что взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка. Предварительно, по адресу бульвар Пушкина, 7б зафиксировано как минимум одно попадание. О пострадавших не сообщалось.

15 сентября Кулемзин также сообщал о пострадавшем мужчине 1982 года рождения в результате подрыва на мине «Лепесток».

31 июля 2022 года на камеры попал момент прилета украинских мин «Лепесток», которые украинские боевики выпускали по мирным районам города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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