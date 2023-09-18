Путин поручил ускорить выпуск правовых актов для строительства деревянных высоток

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок проектирования и строительства в том числе высотных деревянных домов.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросу развития строительной отрасли, состоявшегося 8 августа. Об этом 17 сентября сообщили на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации <...> ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения указания российского лидера — до 1 мая 2024 года.

В ходе совещания по вопросу развития строительной отрасли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин доложил Путину о ходе эксперимента по постройке многоэтажных домов из дерева. Так, министерство уже обладает компетенциями по строительству деревянных четырехэтажек, уточнял Файзуллин.

О том, что к 2024 году Минстрой планирует внедрить правила для стройки деревянных многоэтажек, «Известиям» рассказали в ведомстве в мае. До конца текущего года введут изменения в строительные нормативы в области возведения сооружений из деревянных конструкций. Уточнялось, что первые подобные проекты, среди которых гостиничные комплексы в Москве, Московской области, Карелии, Иркутской области и на Кавказе, уже находились в разработке.