Жителей Йоханнесбурга призвали принимать душ в течение двух минут

Жителей мегаполиса Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР) призвали размеренно расходовать воду и принимать душ не более двух минут на фоне нехватки ресурса. Об этом говорится в совместном заявлении компаний Rand Water и Johannesburg Water, опубликованном 17 сентября на сайте.

В документе отмечается, что спрос на воду превышает предложение. Водопроводные станции города «работают на максимальную мощность», однако они не могут поддерживать высокий уровень воды в хранилищах. При дальнейшем потреблении воды на нынешнем уровне система может выйти из строя, что приведет к перебоям в подаче воды.

«Rand Water и Johannesburg Water отмечают увеличение потребления воды по счетчикам, которые установлены в системе. Это увеличение создает нагрузку на систему, потребители и граждане могут помочь, сократив потребление воды», — указано в заявлении.

Поставщики воды рекомендуют гражданам принимать душ в течение двух минут, не поливать газон и не набирать плавательные бассейны питьевой водой, а также мыть автомобили при помощи ведер с водой и по выходным дням.

Угроза серьезного дефицита водных ресурсов присутствует не только в африканских странах, но и в Европе. Так, в конце августа газета Financial Times предупредила, что к нехватке ресурса приводят засухи и участившиеся лесные пожары в Европе в совокупности с неразумной государственной политикой. По мнению экспертов, на которых ссылается издание, постоянное увеличение мирового спроса на пресную воду к 2030 году превысит доступное предложение.