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Эксперт спрогнозировал поведение рубля на этой неделе

Аналитик Антонов: на неделе доллар может торговаться в диапазоне 95,9 – 97,5 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ближайшее время доллар может находиться в диапазоне от 95,9 до 97,5 рубля, рассказал «Известиям» 18 сентября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, прогнозируя курс на текущей неделе.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 16:47 американская валюта торговалась на уровне 96,65 рубля, европейская — 103 рубля.

Эксперт отметил, что в понедельник торги на Мосбирже начались спокойно и не наблюдалось агрессивных продаж валюты.

«С учетом того, что экспортеры готовятся к налоговому периоду и ЦБ (Центробанк РФ. — Ред.) продает валюту, ожидается, что в ближайшее время доллар/рубль будет колебаться в диапазоне от 95,9 до 97,5 рубля. Важным уровнем является 98,5 рубля. Если он будет преодолен, возможно последующее ослабление рубля до 98,5–101 рубля. Если рассматривать сценарий на укрепление рубля, то до уровня 94,7 рубля. Это максимум при сохраняющихся геополитических рисках и дисбаланса между спросом и предложением», — объяснил аналитик.

При этом он обратил внимание на то, что евро значительно упал по отношению к доллару США после последнего заседания Европейского центрального банка.

«В паре евро/рубль на следующей неделе ожидается диапазон между 101 и 105 рублями. Участники рынка сосредоточены на заседании ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) США. Ожидается, что 20 сентября ставка останется на уровне 5,5% годовых с вероятностью 99%. Следовательно, динамика пары евро/рубль будет зависеть от движения пары евро/доллар», — заключил Антонов.

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Ранее, 12 сентября, российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он уточнил, что не видит непреодолимых трудностей с курсом национальной валюты.

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