Самолет с пятью освобожденными в рамках обмена с США покинул аэропорт Тегерана

Катарский самолет, на борту которого находятся пятеро американцев иранского происхождения, несколько лет назад заключенных в тюрьмы в Иране, покинул Тегеран в рамках обмена пленными между двумя странами. Об этом сообщает телеканал Би-би-си в понедельник, 18 сентября.

Как отмечается, последние формальности обмена, осуществленного при посредничестве Катара, были улажены «после того, как $6 млрд иранских фондов, хранящихся в Южной Корее, поступили в банки в Дохе».

«Это послужило толчком к следующему шагу — разрешить четырем американским мужчинам и одной женщине в Тегеране < …> сесть на рейс в столицу Катара. Их встретят высокопоставленные официальные лица США, а затем доставят самолетом в Вашингтон», — сообщается в материале.

Отмечается также, что пятерым иранцам, заключенным в тюрьмы на территории США, в основном по обвинению в нарушении санкций США, также предоставлено помилование в рамках этого обмена.

«Я думаю, что обе стороны в некоторой степени выиграли. Это хорошо и для [президента США Джо] Байдена, готовящегося к выборам, — он возвращает американцев домой, и для Ирана — освобождение иранцев, находящихся в тюрьмах в Соединенных Штатах, а также возвращение этих шесть миллиардов — это большая победа», — прокомментировал обмен в разговоре с Би-би-си профессор Джорджтаунского университета в Катаре Мехран Камрава.

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что договоренности по обмену заключенными между США и Ираном были достигнуты после согласия США не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд. При этом отмечалось, что в администрации Байдена настаивают, чтобы Ирану было разрешено использовать эти средства исключительно в гуманитарных целях.

Указывалось также, что в США выразили надежду, что обмен пленными будет способствовать развитию дипломатического диалога между странами, направленного на введение ограничений на ядерные программы Ирана. Тем не менее решение об обмене пленными подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что «сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке».