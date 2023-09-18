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МИД РФ выразил надежду на продолжение гуманитарных поставок в Карабах

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Фото: Global Look Press/EMERCOM of Russia
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Россия ожидает продолжения беспрепятственных гуманитарных поставок жителям Нагорного Карабаха после доставки грузов 18 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее сообщение опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 18 сентября.

Партии продовольствия и медикаментов в регион были доставлены благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии российского миротворческого контингента и МИД России.

По словам дипломата, Москва рассчитывает, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для диалога Баку и Степанакерта.

Захарова указала на то, что РФ рассчитывает на возобновление «ритмичной работы», направленной на реализацию комплекса трехсторонних договоренностей по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе», — заключила она.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 сентября заявил, что Россия последовательно продолжает работать с Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что от Москвы поступает гуманитарная помощь.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства». Он отметил, что российская сторона, выполнявшая миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не соглашался на них.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Он указал на то, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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