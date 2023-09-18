Стали известны подробности смерти командира Кондрашкина

Командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай погиб вследствие удара украинского дрона-камикадзе. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил источник Regnum.

«Прилетел дрон. [Кондрашкин] получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал он.

Ранее подполковник уже получал тяжелое ранение, но после ему удалось восстановиться.

О смерти Кондрашкина стало известно 17 сентября из сообщения замглавы управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике (ДНР) Александра Ходаковского. Он принес соболезнования семье погибшего и рассказал, что знакомство с командиром десантников произошло после взятия Мариуполя.

Кондрашкину было 44 года.