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Названы способы сохранить бодрость при сокращении светового дня

News.ru: сохранить бодрость поможет жевание жвачки и умывание холодной водой
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Фото: Getty Images/ferlistockphoto
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Для того чтобы взбодриться в период убывания светового дня, можно жевать жвачку, умываться холодной водой или делать энергичные упражнения.

Как отмечает портал News.ru в понедельник, 18 сентября, в жвачке содержится большое количество сахара, но жевательные движения вызовут прилив крови к голове. Заменить жвачку можно леденцом без сахара. Кроме того, побороть сонливость поможет умывание холодной водой: намочить можно также шею и уши. Помимо этого, взбодриться можно, выполняя энергичные упражнения: отжимания, приседания, махи ногами и руками.

Кроме того, поможет проснуться энергичная короткая прогулка, особенно если на улице прохладно. Также можно растереть уши, предварительно сняв с рук кольца и вынув серьги из ушей. Стоит, плавно и сильно нажимая, растереть ушные раковины.

Также специалисты советую отказаться от сахара, если сонливость одолевает ближе к вечеру. После того как организм перерабатывает сахар, наступает спад активности, потому сладкое лучше есть на завтрак. После обеда лучше всего отдавать предпочтение черному чаю, поскольку в ней меньше кофеина, чем в зеленом, кроме того, содержащиеся в нем катехины улучшают работу мозга, пишет Life.ru. Также подарить заряд бодрости может ароматерапия: достаточно просто вдыхать натуральное эфирное масло с ароматом базилика, грейпфрута и розмарина.

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На алкоголь в этом деле лучше не полагаться

5 сентября профессор, к.м.н. Андрей Демин рассказал, как избежать сонливости за рулем. По его словам, перед дорогой нужно хорошо выспаться и внимательно следить за своим состоянием в процессе. В дальней поездке водителю следует чаще останавливаться, разминать тело, прогуливаться и отдыхать. Между тем не стоит дремать, потому что бодрости это не прибавит. Также, по словам врача, не стоит спасаться от сонливости при помощи кофе или энергетиков, поскольку сначала они спровоцируют прилив бодрости, но затем сонливость вернется, сообщает телеканал «360».

В июне врач-диетолог, врач-эндокринолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что для поддержания бодрости можно использовать не только кофе, но и некоторые другие продукты. Так, по словам врача, помимо кофе стимуляторы (кофеин и теобромин) содержат чай, особенно зеленый, а также какао и продукты из него, например шоколад.

Ранее врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что если сонливость одолевает несколько дней подряд, следует обратить внимание на режим сна. Необходимо выделить на сон не менее семи часов и стараться вставать и ложиться в одно и то же время. Если этот сонливость сохраняется даже при достаточном количестве сна, нужно обратиться ко врачу, поскольку это может указывать на наличие заболевания, например депрессии, сообщает телеканал «Звезда».

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