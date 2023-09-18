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В ВСУ заявили о небывалой активности авиации РФ в ночь на 18 сентября

Спикер ВВС Украины Игнат: беспрецедентное количество авиации РФ было в ночь на 18 сентября
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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) зафиксировали небывалую активность российской авиации в ночь на понедельник, 18 сентября. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации: сегодня несколько десятков бортов нетипично именно в ночное время находились в воздушном пространстве. <...> Активность авиации была высокой», — заявил он.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе специальной военной операции. Экипажи истребителей нанесли удар по объектам противника.

До этого, 15 сентября, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили военный объект ВСУ, применив крылатые ракеты большой дальности. До этого ракеты такого типа с Су-34 не использовались.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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