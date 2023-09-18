Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 18 сентября, подписал указ об отставке городского правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

Отмечается, что правительство продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава.

«Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», — говорится в тексте указа.

Ранее в этот день Собянин официально вступил в должность мэра столицы, церемония состоялась в концертном зале «Зарядье». Президент России Владимир Путин отметил, что под руководством Собянина московским властям удалось совершить настоящий прорыв в модернизации транспортной системы столицы.

Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходили в столице в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Собянин, являющийся действующим мэром Москвы, победил на выборах во всех районах города, не проиграв ни на одном из участков. Всего он набрал 76,39% голосов. Его ближайший конкурент, занявший второе место, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) набрал 8,11% голосов.

18 сентября 2018 года Собянин, победив на выборах градоначальника, также отправил правительство Москвы в отставку.