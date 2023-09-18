Мамиашвили сообщил об отсутствии рекомендаций борцам из РФ по рукопожатиям

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил в понедельник, 18 сентября, что Объединенный мир борьбы (UWW) не давал рекомендации спортсменам из РФ и Украины об отказе от рукопожатий во время чемпионата мира в Белграде.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно», — рассказал Мамиашвили агентству ТАСС.

По его словам, самое главное для российских борцов на ЧМ в Белграде — завоевать лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Две (олимпийские лицензии. — Ред.) у нас уже есть, уверен, доберем еще. Соревнования только начались», — добавил Мамиашвили.

Таким образом президент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал появившиеся ранее в этот день сообщения в СМИ о том, что руководство UWW рекомендовало спортсменам из России и Украины не пожимать друг другу руки на чемпионате мира, проходящем в столице Сербии.

Чемпионат мира по борьбе в Белграде завершится 24 сентября, турнир является отборочным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее, 17 сентября, российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира в Белграде в весовой категории до 61 кг. Сообщалось, что в финале состязаний 25-летний россиянин уступил американцу Виталию Оруджеву со счетом 9:10.