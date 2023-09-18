Глава МИД Венгрии заявил о планах встретиться с Лавровым на Генассамблее ООН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 18 сентября, заявил, что намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН Нью-Йорке на текущей неделе.

По его словам, если бы Евросоюз был мудрым, то попытался бы использовать неделю Генассамблеи и продолжить диалог, который делает возможным коммуникацию между противоборствующими странами.

«Я сам, конечно, встречусь с моим коллегой — российским министром иностранных дел. По планам, во второй половине недели», — сообщил Сийярто в видеообращении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр посоветовал западноевропейским коллегам сделать то же самое.

«Я бы счел правильным, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег», — отметил Сийярто.

78-я сессия Генассамблеи ООН пройдет с 18 по 26 сентября. Общие прения, на которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.

В начале сентября Сийярто заявил, что институты Европейского союза (ЕС) демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана. По его мнению, причиной этого являются «плохие ответы Брюсселя на возникающие трудности». Он сказал, что в ЕС хотят создать своего рода Соединенные Штаты Европы, ослабив государства — члены союза. Он призвал остановить федерализацию, прекратить гендерную пропаганду и не допустить притока мигрантов. По его словам, достичь этих целей удастся, если в Европе укрепятся правые консервативные партии.

До этого, 26 августа, венгерский министр иностранных дел отмечал заинтересованность отдельных политиков в конфликте на Украине. Он отметил, что последствия вступления ЕС в конфликт «могут носить глобальный характер». По его словам, политика Запада относительно русско-украинского конфликта только разрушает экономику самих западных стран.

Он отметил, что Европейский союз ранее был одним из «самых мощных международных объединений», однако теперь он не в состоянии сдвинуть с мертвой точки ситуацию с Украиной.