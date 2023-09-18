Путин назвал экономическую ситуацию в РФ устойчивой и сбалансированной

Текущая экономическая ситуация в России в целом устойчивая и сбалансированная. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, на совещании по проекту федерального бюджета РФ на 2024–2026 годы.

«Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. <...> Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов», — указал президент.

Российский лидер напомнил, что еще в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%, однако Россия превзошла эти показатели.

«Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили — 1,2% ожидали. Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше — 2,8%», — отметил Путин.

Глава государства также отметил, что ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета в целом стабилизируется и в августе он в очередной раз был исполнен с профицитом.

«Да, в целом пока, начиная с года, там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз», — сообщил Путин.

Он добавил, что позднее в этот день проведет отдельную встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой также будет обсуждаться ситуация в экономике.

8 сентября Мишустин рассказал о профиците бюджета в 230 млрд рублей. Он отметил, что показатели ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста РФ. Прогнозируется, что в 2024 году ситуация с бюджетом РФ улучшится.

До этого, 15 августа, глава российского кабмина позитивно оценил рост поступлений от ненефтегазовых доходов. Он подчеркнул, что это сигнализирует о том, что российская экономика является устойчивой. Кроме того, он отметил необходимость отслеживания в будущем именно динамики поступлений в бюджет от данной категории доходов.