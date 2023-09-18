Политолог допустил острую реакцию Польши на иск Украины в ВТО

Политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Польша может достаточно остро отреагировать на подачу Украиной иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за продления запрета на ввоз зерна.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 18 сентября, эксперт указал на то, что Польша вынуждена обеспечивать безопасность собственных рынков и производителей.

«Страна тоже производит зерно, и фермеры страдают очень сильно, когда украинское зерно появляется не транзитом, а оседает на рынке», — объяснил политолог.

По его мнению, Польшу больше волнует безопасность собственного рынка и предпринимателей, чем последствия для Украины от запрета ввоза зерна. В этом контексте она может достаточно остро отреагировать на подачу иска в ВТО, вплоть до введения войск во Львов. Журавлев назвал такой сценарий вполне реальным, поскольку «Польша вполне имеет на это право в рамках заключенных договоренностей». Он добавил, что поляки не собираются воевать, а «просто войдут во Львов и останутся там».

Ранее 18 сентября стало известно, что украинские власти намерены обратиться с иском в ВТО на фоне продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении вопреки решению Еврокомиссии. Киев считает действия указанных стран неправомерными.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», — приводит телеканал «Звезда» слова замглавы министерства экономики Украины Тараса Качка.

По его словам, жалоба в ВТО должна показать мировому сообществу, как члены Европейского союза ведут себя по отношению к своим торговым партнерам, пишет «Ридус». Кроме того, Качка назвал запреты европейских стран смехотворными, подчеркнув, что меры со стороны Варшавы скажутся на значительной части украинского экспорта. В этой связи, отметил он, Киев, вероятно, введет запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши, отмечает RT.

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Еврокомиссия сняла ограничения по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского союза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 8 сентября, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Позже, 12 сентября, Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна, сообщает ИА Регнум.

Как напоминает телеканал «360», весной 2023 года Румыния, Болгария, Польша, Венгрия и Словакия запретили покупку зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из Украины.