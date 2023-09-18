Минпромторг оценит проект сборки Lada Vesta в Узбекистане

Минпромторг РФ проведет анализ перспектив сборки марки автомобилей Lada Vesta компании АвтоВАЗ в Узбекистане, учитывая возможности по выпуску комплектующих, а также степень удовлетворенности спроса на машины этой марки на внутреннем рынке страны.

«Всё зависит от того, как будут наращиваться объемы производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. У нас сегодня, я бы сказал, повышенный спрос. Думаю, что в ближайшее время вернемся к оценке этого проекта, и будет принято решение», — уточнил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам четвертого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

Ранее, 25 апреля, президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» в Ташкенте заявил, что он рассматривает возможность сборки своих автомобилей в Узбекистане. Речь шла о новой флагманской модели Lada Vesta NG. В частности, тогда обсуждалась возможность наладить сварку и окраску машин.

2 июня АвтоВАЗ представил новый конфигуратор рестайлинговой версии Lada Vesta NG. Машины выпускаются в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross.