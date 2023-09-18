Иномарка сбила мужчину-велосипедиста в Балаково

В городе Балаково (Саратовская область) в результате наезда автомобиля пострадал мужчина-велосипедист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 18 сентября на улице 30 лет Победы. Предварительно установлено, что 58-летний водитель Chevrolet при повороте направо сбил 53-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

В результате наезда велосипедист получил травмы. Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», карета скорой помощи доставила его в больницу.

13 сентября в Усолье-Сибирском (Иркутская область) легковая иномарка сбила 10-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.