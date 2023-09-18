В ЕК указали на принятие Украины в ЕС по общим правилам

Готовность Украины к мирным переговорам никак не влияет на ускорение процесса вступления в Евросоюз, сообщил еврокомиссар Тьерри Бретон в эфире 18 сентября на радио Sud Radio.

«Процесс вступления — он долгий. Необходимо, чтобы страна, так сказать, изменила свою инфраструктуру, свои правила. Мы сделаем всё, чтобы помочь Украине сделать всё как можно быстрее, но, очевидно, без пропуска этапов», — заявил политик.

Бретон также добавил, что переговоры могут проходить только после предоставления выгодных для Украины условий.

26 июня участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил о своих сомнениях в том, что Украина когда-либо сможет стать членом ЕС.

«Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания (конфликта. — Ред.). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать», — сказал евродепутат.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года.