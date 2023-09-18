В Венгрии усомнились в необходимости одобрения заявки Швеции в НАТО

Власти Венгрии не уверены в том, что им следует одобрять вступление Швеции в НАТО, заявил 15 сентября спикер венгерского парламента Ласло Кевер в эфире HirTV.

«Мы не уверены, что нам нужно одобрять это предложение», — сказал Кевер о шведской заявке на вступление в Североатлантический альянс.

Таким образом венгерский политик отреагировал на видео, использующееся в качестве школьного учебного пособия в Швеции. По мнению Кевера, данный ролик содержит сведения, порочащие Венгрию.

«Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое же мнение о нас и нашем патриотизме, как отражено в этом маленьком фильме», — заявил спикер венгерского парламента.

Как уточнила газета Magyar Nemzet 14 сентября, с 2019 года в школах Швеции ученикам демонстрируют 10-минутный фильм на тему «ЕС и демократия». Так, в данном фильме заявляется, что демократия в Венгрии постепенно исчезла с 2010 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выступил против шведского видеоролика. По мнению министра, видео пытается продемонстрировать упадок демократии в Венгрии, тем самым пороча республику, говорится в материале газеты.

Ранее, 11 сентября, источник в администрации президента Турции сообщил, что попытки оказать давление на Анкару, для того чтобы она одобрила членство Швеции в НАТО, бесполезны.

28 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что депутаты парламента Венгрии самостоятельно определят дату рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.