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На МЦД‑3 реконструируют станцию Ховрино и построят вокзал на «Грачевской»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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На МЦД-3 проведут реконструкцию станции «Ховрино» и построят московский городской вокзал на базе станции «Грачевская». Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, после реконструкции станции «Ховрино» в будущем будут построены два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, пишет агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что для максимального удобства горожан станции и городские вокзалы будут вписаны в столичный ландшафт, отмечает телеканал «360».

Бочкарев отметил, что предусмотрено также строительство пешеходного перехода через пути МЦД-3 для удобства подхода к станции «Ховрино» и улучшения пешеходной связи между районами Западное Дегунино и Ховрино. Также планируют реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть общей протяженностью около 1,2 км, уточняет РИАМО.

Территория проекта займет свыше 150 га. Она будет ограничена Химкинским лесопарком с запада, жилыми микрорайонами Западного Дегунино и промзоной «Коровино» с востока, улицами Беломорская и Петрозаводская с юга и МКАД с севера, пишет сайт kp.ru.

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9 сентября заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что к 2025 году количество пассажиров МЦД-3 может вырасти до 450 тыс. человек в сутки. По его словам, по итогам запуска пассажиропоток третьего диаметра превысил первоначальные планы. В первый день после запуска количество пассажиров возросло на 15% — до 350 тыс. человек.

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