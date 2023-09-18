Украина подаст жалобу в ВТО из-за запрета ввоза зерна в Польшу и Венгрию

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что страна подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт своего зерна в Польшу, Венгрию и Словакию. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Politico.

«Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, станет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — пояснил Качка.

Он дополнил, что Киев также планирует принять ответные меры собственными запретами на импорт некоторых продуктов, если не отменят аналогичные ограничения, и может нацелиться на такие товары, как лук и яблоки из Польши и автомобили из Венгрии.

По словам политика, обращение может быть отправлено «в ближайшем будущем». По его мнению, «весь мир» должен увидеть, как государства — члены Евросоюза относятся к своим торговым партнерам.

Ранее, 16 сентября, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала неожиданной жесткую риторику Польши по украинскому зерну. Польша и Украина действительно всегда конкурировали на рынке зерна, признала Стефанишина, однако в условиях боевых действий от соседей ожидали другого поведения.

До этого, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Еврокомиссия сняла ограничения по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского союза.

Запрет на ввоз зерна действовал в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истек 15 сентября. Но три страны объявили, что вводят свое эмбарго на поставки.