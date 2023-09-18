Охранник караоке-бара в Москве сломал ребра посетительнице
В Москве охранник караоке-бара сломал ребра 37-летней посетительнице. Инцидент произошел в ночь на 17 сентября, сообщил источник «Известий».
Женщина отдыхала в заведении на Новослободской улице. По словам пострадавшей, в баре ее избил охранник, который был пьян.
«Женщину увезли на скорой помощи. Врачи при осмотре выявили травму грудной клетки и переломом ребер», — отметил источник.
Пострадавшую госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее, 3 июля, в Москве супружескую пару избили в театре из-за съемки коротких видео для социальных сетей. Посетители были недовольны тем, что попали в кадр и попросили удалить видео, а когда им отказали, напали на девушку. Полиция задержала после инцидента двух женщин и мужчину.