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Депутат рады связал отставки в минобороны Украины с коррупцией

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Поводом для увольнения заместителей министра обороны Украины стала борьба с коррупцией. Об этом 18 сентября заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

В своем Telegram он написал, что многие удивляются, почему увольнения не произошли позже, когда новый министр обороны Рустем Умеров и президент Украины Владимир Зеленский вернутся из зарубежных поездок.

«Ответ прост: увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — уверен Гончаренко.

Он также отметил, что Умеров не собирался увольнять почти всех заместителей, а хотел оставить половину из них на своих должностях. Однако в офисе президента Украины заявили о необходимости создать новую команду, добавил Гончаренко.

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Ранее в этот день правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны: Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова и Андрея Шевченко, а также госсекретаря ведомства Константина Ващенко.

3 сентября Зеленский объявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост, его место займет председатель Фонда госимущества Умеров. Свое решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 4 сентября выразил мнение, что отставка министра обороны Украины связана с провалом контрнаступления украинских Вооруженных сил.

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