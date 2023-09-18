Служба госбезопасности: в Грузии готовится переворот по сценарию евромайдана

Служба государственной безопасности Грузии в понедельник, 18 сентября, сообщила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране.

«Группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти», — говорится в сообщении спецслужбы в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что деструктивные действия злоумышленники планируют осуществить в период с октября по декабрь текущего года, поскольку в этот период будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза о получении Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

В ведомстве добавили, что авторами плана являются бывший замглавы МВД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, экс-телохранитель Саакашвили Михаил Батурин, а также и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

Отмечается, что заговорщики планируют расставить палатки на центральных проспектах и заблокировать госучреждения, а затем взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы жертвы среди гражданского населения вызвали волнения в столице.

Ранее, 8 сентября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси сообщил, что Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав объединения. В частности, в стране необходимо провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. По его словам, Еврокомиссия опубликует отчет по расширению, в котором оценит прогресс стран по реализации реформ на пути к сообществу и подготовит рекомендации для стран, чтоб помочь двигаться вперед к ЕС.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 15 августа сообщил, что Брюссель может рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС уже этой осенью.

3 марта 2022 года Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила Украина. 23 июня лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали.