Предпринимательница отдала мошенникам 3 млн рублей в Коми

В Сыктывкаре 43-летняя предпринимательница пострадала в результате телефонного мошенничества. Женщина лишилась 3 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что кто-то пытается снять средства со счета женщины. Собеседник убедил предпринимательницу оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Женщина оформила кредит на 2,6 млн рублей под предлогом покупки недвижимости и перевела средства на посторонний счет. Кроме того, потерпевшая перечислила 443 тыс. рублей из личных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Самаре жертвой телефонного мошенника стал контролер за качеством бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Мужчина поверил, что произошла утечка его персональных данных, и согласился перечислить на «безопасный» счет 2,4 млн рублей.