В Ростовской области ФСБ задержала диверсантов при попытке поджога

В Ростовской области, 18 сентября, сотрудники ФСБ задержали двух диверсантов, входивших в запрещенный в России террористический легион «Свобода России», в момент подготовки к поджога здания администрации, говорится в сообщении ФСБ.

Задержанные были завербованы сотрудниками СБУ, и готовились к исполнению ряда терактов на территории региона, уточняет ФСБ.

У диверсантов были изъяты четыре бутылки с «коктейлем Молотова», бланки на прохождение службы в ВСУ и анкеты с антироссийской позицией для вступления в организацию.

«Состоял в чате легиона «Свобода России». На меня вышел агент СБУ с предложением приехать на территорию Ростова-на-Дону для последующей эвакуации в Украину. Я выполнил задание, приехал в Ростов-на-Дону 9 сентября вечером, где СБУ-шник с позывным Шеф выдал мне задание на поджог военкомата, обеспечив меня всеми средствами и инструкцией изготовления зажигающей смеси», — признался один из задержанных.

Заведены уголовные дела против двоих задержанных.

Ранее, 4 сентября, в Запорожской области ФСБ РФ задержала сообщника украинских диверсантов который собирал и передавал им несколько бомб для совершения терактов на территории области по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины.