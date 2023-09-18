Прощание с режиссером Хваном пройдет 20 сентября в ЦДК в Москве

Церемония прощания с режиссером Александром Хваном пройдет 20 сентября в фойе Белого зала Центрального дома кинематографистов (ЦДК) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в понедельник, 18 сентября.

«Прощание состоится в среду, 20 сентября, в 12:00 в фойе Белого зала Центрального дома кинематографистов (улица Васильевская, дом 13)», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

О смерти Хвана 17 сентября сообщила его агент и сестра Елена. Режиссер ушел из жизни в возрасте 65 лет, передает НСН.

Александр Хван родился в Чебоксарах в 1957 году. В 1980 году он окончил мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой ВГИКа. За свою жизнь Хван снял около 30 фильмов, среди них «Дюба-дюба», «Кармен», «Полцарства за любовь» и др. Кроме того, он сыграл в 14 фильмах и сериалах.