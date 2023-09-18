В ГД оценили заявления Зеленского о территориальных условиях Москвы

Киев не планирует идти навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу СBS. Заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по обороне Юрий Швыткин напомнил о прошедших референдумах о вхождении в состав Российской Федерации и подчеркнул, что этот вопрос должен быть закрыт как для государств прозападного мира, так и для Украины.

«Никто не будет спрашивать у Зеленского в отношении территории, где состоялись референдумы о вхождении в состав РФ. Мы знаем, что и в Крыму было путем свободного волеизъявления о возвращении Крыма в состав России. Ну и о вхождении в состав РФ Херсонской области, Запорожской области, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Народ путем свободного волеизъявления высказал свою позицию за вхождение в состав России. Этот вопрос должен быть закрыт окончательно для всех, в том числе для государств прозападного мира и, безусловно, в том числе и Украины в лице Зеленского», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий» 18 сентября.

Швыткин отметил, что главным на переговорах, которые украинский президент отрицает, должно стать урегулирование конфликта и мирное сосуществование. Кроме того, по его мнению, в настоящее время народ Украины становится заложником геополитической ситуации со стороны Зеленского.

«Здесь не должно быть с нашей стороны и нет никаких компромиссов. Все задачи, поставленные главнокомандующим, будут выполнены, что и делается сегодня, учитывая успех, мужество и отвагу наших Вооруженных сил Российской Федерации на фронте», — заключил депутат.

Ранее, 15 сентября, глава минобороны ФРГ Борис Писториус выразил мнение, что конфликт может быть решен тогда, когда Киев решится на переговоры. В тоже время он добавил, что для них нужны международные гарантии безопасности.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.