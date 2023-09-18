Песков заявил, что у Кремля нет информации о состоянии здоровья Кадырова

Кремль не располагает данными о здоровье главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего вам сказать», — сказал он на брифинге.

Песков также заявил, что Кадыров не встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В последний раз они встречались 28 июня.

Информация о якобы тяжелой болезни главы Чечни стала распространяться в Telegram-каналах в последнее время. 17 сентября Кадыров сам опроверг эти сообщения, опубликовав видео со своей прогулки.

До этого, 2 июля, Кадыров в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) также опровергал слухи о болезни. Вместе с ним на видео присутствовал депутат Госдумы Адам Делимханов.