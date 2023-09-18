Три человека пострадали в ДТП на перекрестке в Орловской области

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в Ливнах (Орловская область). Травмы получили три человека.

Авария произошла вечером 17 сентября. Водитель 1939 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, следовал по улице Крестьянской и на пересечении с улицей Дзержинского допустил столкновение с машиной ВАЗ-2112. Вторым транспортным средством управляла женщина 1982 года рождения.

Травмы получили водитель ВАЗ-2112 и ее пассажирка 1962 года рождения. Кроме того, пострадал пассажир ВАЗ-21074. Госпитализация им не потребовалась, пишет InfoOrel.ru.

За выходные в Орловской области зарегистрировали 23 ДТП, только в двух авариях имеются пострадавшие. 16 сентября на автодороге Орел – Брянск – Смоленск водитель Daewoo Nexia на нерегулируемом переходе сбил девушку 2001 года рождения. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу.

В Магаданской области автомобиль рухнул с обрыва на Нюклинской косе с высоты 200 м. Водитель потерял управление. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи с ушибами и порезами.