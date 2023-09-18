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ФАС обязала «МегаФон», МТС, «Билайн» и «Теле2» отменить плату за раздачу интернета

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«МегаФон», МТС, «Билайн» и «Теле2» должны в течение месяца отменить плату за раздачу мобильного интернета с устройств, сообщила 18 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «Известиям».

Как уточняет служба, операторы «большой четверки» должны будут отменить плату за раздачу интернет-трафика в течение месяца. Также компании должны принять меры по недопущению ограничения этой функции для абонентов.

В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В свою очередь, компания МТС заявила, что пока не получила данное предупреждение от ФАС.

«Однако МТС заранее представила все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях МТС», — сказано в сообщении.

Также в компании добавили, что платная раздача является вынужденной мерой, которая снижает неконтролируемый прирост интернет-трафика.

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В августе этого года ФАС России направила операторам запросы, чтобы выяснить все обстоятельства и детали.

8 сентября депутат партии «Новые люди» Владимир Плякин рассказал «Известиям», что служба начала расследование в отношении мобильных операторов за взимание платы с абонентов за раздачу интернета. По его словам, за нарушение и неисправление ситуации может быть максимальный штраф в 890 тыс. рублей.

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